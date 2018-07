'Fagron voldoet aan verwachtingen'

Fagron meldde eerder op de ochtend een omzetgroei van 7 procent over het eerste kwartaal. Daarbij zag KBC een lichtpunt in de melding dat de verkopen van farmaceutische grondstoffen in de Verenigde Staten zijn gestabiliseerd na een lange periode van krimp. Aan de andere kant werden sterkere verkopen in Brazilië tenietgedaan door lagere verkoopprijzen in het land, die het gevolg waren van goedkopere inkoop door de aansterking van de Braziliaanse real.

ING wees er verder op dat Fagron, zoals verwacht, nog geen prognose voor heel 2017 gaf.

KBC handhaafde zijn hold-advies voor het aandeel Fagron, met een koersdoel van 12 euro. Bij ING staat het aandeel op de kooplijst met een richtprijs van 11,50 euro.

De berichten van het bedrijf werden enthousiast onthaald op het Damrak. Fagron noteerde na een halfuur handel bijna 8 procent in de plus op 12,29 euro. Daarmee was het veruit de sterkste stijger in de licht positieve AScX-index.