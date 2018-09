Fagron ziet verbetering in de VS

Fagron boekte in het eerste kwartaal een omzet van 109,9 miljoen euro. Dat was 7 procent meer dan een jaar eerder. Naast de stabiele opbrengsten van 20 miljoen euro in de VS boekte het bedrijf groei in alle regio's waar het actief is. Zuid-Amerika spande daarbij de kroon met een plus van 29 procent. In Europa liep de omzet met 3 procent op.

Fagron sprak van een duidelijke kentering in de VS. Voor de rest van het jaar is het bedrijf ,,onverminderd positief'' over de mogelijkheden in alle regio's.

In Zuid-Amerika profiteerde het bedrijf van de versterking van de Braziliaanse real ten opzichte van de dollar, die zorgde voor inkoopvoordelen. Op basis van constante wisselkoersen resteerde in Zuid-Amerika een marginale plus. Daarbij was volgens Fagron sprake van ,,significante volumegroei'' in Brazilië, waar het marktleiderschap werd versterkt.

Toelichting

In de VS werd Fagron afgelopen jaren hard geraakt door het besluit van verzekeraars om magistrale bereidingen niet meer te vergoeden. Daardoor is de markt veel kleiner geworden, zei bestuursvoorzitter Hans Stols in een toelichting. Op termijn verwacht hij dat het beleid voor de zogeheten 'compounds' mogelijk wel weer wordt versoepeld.

Fagron richt zijn aandacht komende tijd vooral op het terugdringen van zijn schuldenlast, maar kijkt ook al naar de mogelijkheden voor kleine overnames. In de komende maanden hoeven daar echter nog geen aankondigingen over te worden verwacht, aldus Stols.

De bestuursvoorzitter ging niet concreet in op de financiële resultaten van de afgelopen maanden, maar zei wel dat ze tevreden stemmen. Fagron verwacht de komende tijd geen grote afschrijvingen te hoeven doen, zei financieel directeur Karin de Jong.