Hypotheekrente is al laag en blijft maar dalen

Dat meldt de Van Bruggen Adviesgroep, die alle rentes van deze week op een rij zette.

Daling

Vooral de rente voor 20 jaar vast is hard gedaald. In de eerste zes maanden met maar liefst 0,5%. Dat is sinds 2015 niet meer voorgekomen.

Tien jaar geleden werd nog 5 tot 6% rente betaald als de rente 10 of 20 jaar werd vastgezet. Nu is dat gemiddeld slechts 1,44% (10 jaar vast) of 1,94% (20 jaar).

Nu is het zelfs mogelijk over de hypotheek minder dan een procent rente te betalen. Wie de rente voor vijf jaar vastzet, betaalt bij de goedkoopste aanbieder (Thuis Hypotheek van Centraal Beheer) maar 0,99% rente. Wie ervoor kiest de rente 1 of 2jaar vast te zetten, betaalt nog minder.

Vastzetten

Al enige tijd is het goedkoper om de hypotheekrente 5 of 10 jaar vast te zetten, dan om te kiezen voor variabele rente. Dit tarief is dit jaar dan ook amper gedaald, slechts met 0,03%. Dat betekent dat geldverstrekkers verwachten dat de rente de komende jaren nog verder gaat dalen, of in ieder geval niet stijgt.

Gemiddeld is de rente 1,32% als je het 5 jaar vastzet en een hypotheek hebt met NHG. Bij 10 jaar vastzetten betaal je gemiddeld 1,44%, variabel is gemiddeld 1,60%, bij 20 jaar vast is het 1,94% en bij 30 jaar vast betaal je 2,37%.

Zonder NHG zijn de gemiddelde tarieven 1,78% (5 jaar vast), 1,90% (tien jaar vast), 2,15% (variabel), 2,37 (20 jaar vast) of 2,84% (30 jaar vast).