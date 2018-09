Samenwerken op afstand

De leren tassen van pieterSZoon worden handgemaakt. „Jennifer is het creatieve brein achter het merk”, vertelt haar zus. “Zij maakt de ontwerpen. Ze heeft ook een opleiding leerbewerken gevolgd.” Cher neemt de zakelijke kant van het bedrijf voor haar rekening. „Ik houd me bezig met de inkoop van de materialen maar ik run ook de winkel, de webshop en onderhoud het contact met onze internationale verkooppunten.”

En dan is er ook nog zus Kiki die bijspringt als dat nodig is. „Ze is onze stille vennoot maar als ik bijvoorbeeld naar beurzen moet en Jennifer is er niet, dan gaat ze mee. En ze heeft een retail-achtergrond dus ook voor adviezen kloppen we regelmatig bij haar aan.”

Atelier

Achter de winkel in de Haarlemse Kleine Houtstraat bevindt zich ook het atelier waar de tassen worden gemaakt. „Jennifer heeft in Singapore ook een klein atelier aan huis, maar hier worden toch wel de meeste tassen gemaakt”, vertelt Cher. „We hebben inmiddels vier mensen in dienst en een stagiaire, die ons helpen met de productie. Zij hadden allemaal al naai-ervaring maar mijn zusje heeft hen nog verder opgeleid.”

Ondanks de afstand, nemen de zussen alle zakelijke beslissingen samen. „Er wordt niets besloten zonder het uitgebreid met elkaar te bespreken. Als één van ons het ergens niet mee eens is dan gaat het niet door, of we laten het even rusten.”

Anders

Wat hun samenwerking ten goede komt is dat de zussen allebei heel anders zijn, denkt Cher. „We hebben elkaars kracht nodig. Zij is heel goed in dingen waar ik wat minder in ben en vice versa.”