Fors meer winst moeder Perry en Aktiesport

De winst voor belastingen in het eind januari afgesloten jaar sprong met 81 procent omhoog tot 238 miljoen pond (279 miljoen euro), bij een omzet die met 31 procent klom tot bijna 2,4 miljard pond. JD Sports opende afgelopen jaar 54 nieuwe winkels op het Europese vasteland. Verder is het bedrijf bezig met de overname van de Britse outdoorketen Go Outdoors.

JD Sports gaf aan voor Perry Sport en Aktiesport dit boekjaar geen significante bijdrage aan de resultaten te verwachten omdat die nog kampen met verstoringen bij voorraad en levering. JD Sports nam vorig jaar Perry Sport en Aktiesport over uit de failliete boedel van United Sports Group (USG). De Britten betaalden 26,5 miljoen euro voor de ketens, die bezweken onder de malaise in de Nederlandse detailhandel.