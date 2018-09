'YPF wil Argentijnse activiteiten Shell'

YPF zou de zogeheten 'downstream'-activiteiten, bestaande uit 630 benzinestations en de Dock Sud-productiefaciliteit bij Buenos Aires, waarderen op circa 1 miljard dollar. Shell zou de bezittingen vorige maand in de etalage hebben gezet, als onderdeel van zij plan om in totaal voor 30 miljard dollar aan activiteiten te verkopen. Daarvan is inmiddels circa twee derde gerealiseerd.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik