Topman cryptobeurs FTX gehoord op Bahama’s na verdwenen miljard

Dat hij door de Bahamaanse autoriteiten is gehoord betekent niet noodzakelijk dat er een strafonderzoek komt tegen de 30-jarige oprichter van FTX. Maar Bankman-Fried riskeert mogelijk ook in de VS vervolging nadat hij in het geheim 10 miljard dollar van klanten, onder wie Nederlanders, zou hebben overgeboekt naar zijn investeringsbedrijf Alameda. Een groot deel van dat geld is sindsdien verdwenen. Zeker 1 miljard dollar van klanten van het omgevallen cryptohandelsplatform is spoorloos verdwenen, hebben bronnen gezegd tegen persbureau Reuters.

Vrijdag werd bekend dat de cryptobeurs in de Verenigde Staten uitstel van betaling aanvraagt en dat Bankman-Fried ontslag nam. Zaterdag maakte FTX bekend dat het digitaal geld offline haalt, na een reeks "ongeautoriseerde transacties". Volgens marktkenners zijn er inmiddels honderden miljoenen dollars van het ingestorte platform afgehaald.

Voor de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen is het spectaculaire einde van het crypto-imperium een bevestiging dat de markt voor digitale munten "zeer zorgvuldige regulering" vereist. "Het toont de zwakheden van deze hele sector", zei Yellen zaterdag in een interview met Bloomberg News.