Premium Het beste van De Telegraaf

De gouden tip: Topsalaris verdienen? Wees altijd bereikbaar

Door Bernard Vogelsang Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Wie een mooie baan wil met een prachtig salaris moet zeven dagen per week bereikbaar zijn, benadrukt Carel Bikkers (71). Hij maakte garageketen KwikFit groot in Nederland en was later topman van mediaconcern Audax. „Mijn ervaring is dat succesvolle mensen elke dag hun telefoon opnemen en e-mails en WhatsApp-berichten beantwoorden. Dat is mijn gouden tip.”