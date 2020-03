Taxi’s leeg door corona, maar Uber knalt op beurs

Topman Dara Khosrowshahi meldt aan bezorgde chauffeurs en aandeelhouders dat er miljarden in kas zitten om de verwachte sterke afname van ritten, tot zo’n 80% van het totaal in het zwartste doorgerekende scenario, ook nog te kunnen opvangen. Dan nog zou het bedrijf dat in 67 landen werkt voldoende financiële buffer hebben.

In een toelichting meldt Khosrowshahi dat Uber ondanks de uitval van vraag nog goed door de storm komt, hij heeft $6 miljard aan cash gereed in het bedrijf dat op de beurs $35 miljard waard is. Daarnaast zou het via leningen over nog eens $2miljard kunnen beschikken.

Het aandeel kreeg sinds 20 februari, na de forse uitbraak van het coronavirus, nog zware klappen op de beurs: het zakte in New York van $40 naar deze week $14 per aandeel.

Uber Eats helpt

Chauffeurs krijgen momenteel vanwege de coronacrisis in de 67 landen waar het werkt veel minder ritten. Zij vrezen bovendien besmet te worden door de klanten die ze wel krijgen.

Khosrowshahi meldt dat zijn maaltijdbezorgdienst Uber Eats sterke omzetten draait vanwege het toenemend aantal mensen dat thuis opgesloten zit door het virus. Uber Eats meldde vrijdag in Nederland zijn platform te openen voor restaurants die afhaalbestellingen bieden.

Concurrent Lyft schrapte in de Verenigde Staten eerder een groot aantal diensten vanwege het coronavirus.