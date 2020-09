Ogen meten? Dat kan straks ook online

Volgens GrandVision is de behoefte aan adequate en snelle online-oogtesten extra groot door de impact van het nieuwe coronavirus op brillenwinkels. Klanten zouden die nog al eens kunnen mijden, om niet in te nauw contact te komen met opticiens bij oogmetingen.

GrandVision test de online-oogmeting binnenkort bij zijn Finse keten Instru Optiikka en Vision Express in Polen. Daarbij gebruikt het concern een platform dat door start-up easee in samenwerking met het UMC Utrecht werd ontwikkeld.

Bekijk ook: Online oogtest in opkomst

De test is geschikt voor mensen in de leeftijd van 18 tot en met 45 jaar en een bijziendheid tussen 0 en maximaal -3 zonder verdere oogafwijkingen of -ziekten. De consument heeft voor de test een smartphone en een computer nodig en staat drie meter van de computer. De smartphone dient als afstandbediening om naar het volgende beeld te gaan. De oogmeting neemt ruim een kwartier in beslag en de uitslag komt binnen 24 uur via de mail binnen, waarna de klant zelf kan bepalen waar die een bril wil kopen.

Onderzoek naar de methode, gepubliceerd in de Journal of Medical Internet Research, wees uit dat de oogtest via internet net zo nauwkeurig is als een persoonlijke oogmeting bij de opticien. GrandVision kan niet zeggen hoe snel de proef wordt uitgerold. Ook is niet bekend of Nederlandse klanten in de toekomst ook gebruik kunnen maken van de online oogmeting.