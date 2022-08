Saxofoonoctet blaast hoog van de Zuidastoren

De meesters in de rechten organiseren het concert al jaren tijdens dit muziekfestijn. En al tien jaar samen met Hello Zuidas, de gebiedsorganisatie van het gelijknamige werk- en woondistrict. „Al 25 jaar mogen we hier hoog van de toren blazen”, refereerde vastgoedadvocaat en organisator van het dakconcert Timo Huisman met een woordspeling aan het zilveren jubileum van het Grachtenfestival. Overigens vonden de optredens bij Loyens en Loeff twee jaar geleden nog plaats op hun oude kantoor nabij het Olympisch Stadion.

Het Nederlands Saxofoon Octet speelde symfonie nr 9 van Antonin Dvorâk

Grachtenfestivaldirectrice Marie-Luce Bree hoorde zijn betoog stralend aan. „Onze concerten zijn natuurlijk vooral in de pareltjes op de gracht maar nieuwe gebouwen horen er ook bij”, sprak ze. „Daarom zijn we zo blij met dit prachtige kantoor van Loyens en Loeff.” De asymmetrische wolkenkrabber van 80 meter hoog, genaamd Hourglass, is speciaal voor de 700 confrères ontworpen.

De jonge advocates van Loeff: v.l.n.r. Nina van Stekelenburg, Anne Remmers, Alaa Khalifa, Rosalie Tielens en Marjolein Rekelhof.

Directeur Olivier Otten van Hello Zuidas vertelde dat er de afgelopen jaren in zijn megawijk tegen de 500 concerten zijn gehouden. Heel toepasselijk zijn de straten en pleinen er genoemd naar componisten. „Op het Mahlerplein, het Gershwinplein, de Debussylaan, noem maar op. En overal werd ik gegrepen door de muziek. Of het nu percussie was, techno of strijkers.”

Hij onderstreepte dat het een misverstand is dat de Zuidas alleen een rijk zakendistrict is: „Er staan hier duizenden woningen. En niet alleen dure appartementen maar ook sociale woningen. Verder wonen hier studenten en asielzoekers met een verblijfsvergunning.”

Gemeentelijk directeur Zuidas David van Traa tussen VVD-deelraadslid Claudia van Zanten (l.) en Zuidaskoningin Ruth Jansen.

Beneden werd gewerkt aan de tunnel onder de te verbreden A10, waarover 20 jaar is gedelibereerd. Ook station Zuid gaat op de schop. Allemaal voor de betere bereikbaarheid van het financiële hart van Amsterdam. ’Verbindingsmakelaar’ en ambassadrice van de Zuidas Ruth Jansen, tevens eigenares van een schoonheidssalon, is dol op het gebied: „Ik woon en werk hier”. „Zij is de koningin van de Zuidas”, kreeg VVD-deelraadslid Claudia van Zanten de lachers op haar hand. „En ik de prinses.”