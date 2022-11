Beursblog: AEX richting vlakke opening; Chinese beurzen fors hoger

Door Vian Schouten

Beursplein 5 in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

De AEX lijkt af te stevenen op een vlakke opening. Intussen staan de Chinese beurzen dinsdag fors hoger. De Chinese overheid komt later vandaag met een persconferentie. Er wordt gespeculeerd dat er iets gezegd gaat worden over het zero-Covid beleid vanwege de aanhoudende onrust over de lockdowns in het land. Het aantal coronabesmettingen in het land is maandag gedaald ten opzichte van een dag eerder.