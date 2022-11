Beursblog: derde verliesdag S&P500 en Nasdaq

Door Theo Besteman

Saxo Bank viert zijn 30-jarig jubileum op Beursplein 5 met een slag op de gong.

Wall Street is met rode cijfers gesloten. Opnieuw noemen brokers de zorgen over de renteverhoging met de naderende speech van Federal Reserve-voorzitter Powell en het Amerikaanse banencijfer als oorzaak. Voor de S&P 500 en de Nasdaq is het de derde verliesdag oprij. De AEX is dinsdag met fractioneel verlies gestrand bij 718 punten. Staalmaker ArcelorMittal won bovenin, zoals roestvrijstaalmaker Aperam in de verlieslatende Midkap bovenaan stond. ASMI bleef sterk.