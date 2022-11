Beursblog: klein verlies AEX, stevige plus staalreus ArcelorMittal

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Saxo Bank viert zijn 30-jarig jubileum op Beursplein 5 met een slag op de gong. Ⓒ Euronext AEX 717.74 -0.38 %

De AEX is dinsdag met fractioneel verlies in het rood gestrand bij 718 punten. ASMI staat in het zonnetje op het Damrak. Het chipbedrijf is fors hoger gezet door beleggers nadat het zijn omzetverwachtingen heeft verhoogd. Wall Street koerst met oplopend verlies.