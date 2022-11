Beursblog: winst Boeing, Dow en Chevron houden Wall Street drijvend

Door Theo Besteman

Saxo Bank viert zijn 30-jarig jubileum op Beursplein 5 met een slag op de gong. Ⓒ Euronext AEX 720.46 -0.01 %

Wall Street is dinsdag met licht verlies van start gegaan. Aandelen Boeing, Dow en Chevron koersen bovenaan. ASMI staat in het zonnetje op het Damrak. Het chipbedrijf is fors hoger gezet door beleggers nadat het zijn omzetverwachtingen heeft verhoogd. De AEX staat nagenoeg vlak.