’Hollands Glorie’ op achterstand bij fossiele projecten in buitenland

Financieel

Hoge Raad: Yukos-zaak moet over

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het gerechtshof Den Haag over de schadevergoeding van 50 miljard dollar in de Yukos-zaak tegen de Russische staat vernietigd. De zaak is verwezen naar het gerechtshof Amsterdam, waardoor de juridische strijd tussen Rusland en de oud-eigenaren van oliegigant Yukos ...