Huisartsen gaan het zorgakkoord alsnog tekenen

Negentien afgevaardigden van huisartsen uit het hele land deden dinsdagavond mee aan de stemming. Uiteindelijk waren de meesten voor.

In september vorig jaar weigerden de huisartsen nog hun handtekening te zetten onder het akkoord dat ervoor moet zorgen dat de zorg betaalbaar en toegankelijk blijft voor alle Nederlanders.

Ziekenhuizen, zorgverzekeraars, wijkverpleging, patiëntenfederatie en specialisten, zetten allemaal hun handtekening onder het plan dat onder leiding van minister Kuipers tot stand kwam. Maar de huisartsen hadden te weinig vertrouwen dat de beloofde afspraken daadwerkelijk nagekomen zouden worden. Met name het vertrouwen in de zorgverzekeraars was minimaal.

Vooruitgang

De huisartsen zeiden in september hun ’nee’ te heroverwegen wanneer er op twee voor hen belangrijke punten fikse vooruitgang zou zijn geboekt. Zo willen de dokters ’meer tijd voor de patiënt’ zonder dat ze er financieel op achteruit gaan. En betere organisatie en hogere tarieven voor de avond-, nacht- en weekenddiensten (anw).

De afgelopen maanden is er door partijen hard gewerkt om op deze punten concrete afspraken te maken. En volgens de LHV is er flink wat voor elkaar gebokst. Zo kunnen huisartsen ’meer tijd voor de patiënt’ aanvragen en als ze voldoen aan de voorwaarden, krijgen ze extra geld van de verzekeraar. Het idee is dat nog dit jaar voor iedere Nederlander ’meer tijd voor de patiënt’ gerealiseerd wordt, terwijl dit in de initiële plannen over vier jaar uitgesmeerd zou worden. Huisarten waren niet blij met de financiering: het geld kwam uit het’innovatie’-potje, terwijl de dokters willen dat het structureel bekostigd wordt.

Tijdens de webinars die de LHV afgelopen weken hield voor LHV-leden bleek ook dit punt opgelost: de bekostiging gaat structureel geregeld worden.

Als het meezit

Wat betreft de anw-tarieven. Deze zijn inmiddels aangepast door de Nederlandse Zorgautoriteit. Door de LHV en de zorgverzekeraars wordt gewerkt aan een implementatieplan zodat de huisartsen als het meezit per 1 april aanspraak kunnen maken op de nieuwe tarieven.

Blijft over het punt van vertrouwen. Een flink deel van de achterban heeft nog steeds zijn bedenkingen bij of is zelfs fel gekant tegen het tekenen van het akkoord. De vraag is in hoeverre de bezwaren van deze groep nog gehoord worden. Huisarts Christof Zwart, van Stichting de Bevlogen Artsen belooft in elk geval ’door te gaan met de positie van de huisarts te verbeteren door zorgverzekeraars aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.’