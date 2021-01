Donald Trump hoeft niet meer op uitnodiging voor Davos te rekenen

"Ik zou daar even rustig over moeten nadenken", antwoordde Schwab op de vraag of hij nog eens een uitnodiging zou sturen naar Trump. "Maar het antwoord zou waarschijnlijk 'nee' zijn." Hij heeft er geen spijt dat hij de onlangs afgetreden wereldleider vorig jaar wel heeft uitgenodigd. "We vragen de Amerikaanse president te komen, want hij is zonder twijfel een van de belangrijkste personen in de wereld."

Het Wereld Economisch Forum had normaal gesproken komende week in het Zwitserse Davos moeten plaatsvinden. Vanwege de coronapandemie wordt deze dit jaar in mei gehouden in Singapore. Als alternatief vindt deze week een virtuele bijeenkomst plaats: de Davos Agenda.

Het is de bedoeling dat het WEF volgend jaar wel weer gewoon in Davos wordt gehouden, waar het evenement al sinds 1971 vrijwel jaarlijks plaatsvindt. Het Zwitserse skioord werd iedere winter een week overgenomen door de mondiale politieke en bedrijfselite. Alleen in 2002, in de nasleep van de terroristische aanslagen in New York, verhuisde het circus uit solidariteit voor een keer naar die Amerikaanse miljoenenstad.