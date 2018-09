Tesla naar record op Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,1 procent lager op 20.650,21 punten. De brede S&P 500 eindigde 0,2 procent in de min op 2358,84 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent, tot 5894,68 punten.

De maker van elektrische auto's Tesla sloot 7,3 procent hoger. In de eerste drie maanden van 2017 wist de automaker het recordaantal van 25.000 auto's af te leveren. Dat waren er ook iets meer dan analisten hadden voorspeld. Qua beurswaarde ging Tesla door zijn koerssprong automaker Ford voorbij.

Verkoopplus

Ford eindigde de sessie met een min van 1,7 procent. Net als veel andere automakers werd Ford door beleggers fors lager gezet. Hoewel de verkoopdaling van Ford in maart was voorzien, viel deze toch hoger uit dan gedacht.

General Motors (min 3,4 procent) wist in maart nog wel meer auto's te verkopen dan een jaar eerder. De verkoopplus was echter fors minder dan voorzien. Fiat Chrysler leverde 4,8 procent aan beurswaarde in. De Italiaans-Amerikaanse automaker verkocht afgelopen maand minder auto's, terwijl door kenners rekening werd gehouden met een kleine plus.

Strategisch

Verder stond restaurantketen Panera Bread in de belangstelling. De uitbater van broodjeszaken won bijna 8 procent nadat het bekendmaakte alle strategische opties voor het bedrijf te onderzoeken, waaronder een verkoop.

Ook verwerkten beleggers cijfers over de activiteit van de Amerikaanse industrie die in maart iets is afgezwakt ten opzichte van een maand eerder. Daarnaast bleken de bouwuitgaven in februari op maandbasis te zijn gestegen.

Euro

De euro werd voor 1,0674 dollar verhandeld, tegen 1,0651 dollar bij het slot van de Europese aandelenbeurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,7 procent tot 50,26 dollar. Brent werd 0,8 procent goedkoper op 53,13 dollar per vat.