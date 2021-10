Pon nu de grootste na fietsendeal in Amerika

Dat kondigden beide bedrijven maandag aan.

Het gecombineerde bedrijf wordt met een omzet van €2,5 miljard de grootste fietsenproducent ter wereld. Dorel is bekend van merken als Schwinn en Cannondale.

Bekijk ook: Samengaan fietsreuzen Pon en Accell niet te vermijden

Pon laat in een verklaring weten dat de overname ’volledig past’ in haar strategie om een compleet portfolio in premium en elektrische fietsen in alle categorieën op te bouwen.

In 2017 nog probeerde Pon het beursgenoteerde Accell uit Heerenveen over te nemen, maar dat mislukte, omdat Accell het bod te laag vond. Daarop bouwde Pon ’vijandig’ een belang van ruim 20% op in Accell. Ook dat leidde tot niks, begin 2021 verkocht Pon de laatste aandelen Accell weer. Naar nu blijkt, omdat het mogelijk een gewilliger prooi had gevonden.

Bekijk ook: Beurs beloont Accell voor afstoten activteiten VS

Dorel Sports is een dochterbedrijf van het Canadese beursgenoteerde Dorel Industries, een conglomeraat dat ook bijvoorbeeld de Maxi Cosi autostoeltjes maakt.

De fusiebedrijf telt nu merken als Cannondale, Schwinn, Caloi, Gazelle, Swapfiets, Kalkhoff, Cervelo, Mongoose, GT en Santa Cruz, en heeft naast de sterke positie van Pon in Europa ook streke posities in Noord en Zuid-Amerika. Schwinn is naar eigen zeggen het nummer één fietsenmerk in de VS.

Dorel zette in zijn laatste boekjaar $1,2 miljard om. Pon.Bike zette €1,5 miljard om in 2020.

Pon, bijgestaan door bankiers van Lazard en ING, spreekt van ’een doorbraak in de VS’. Het familiebedrijf zette in 2012 zijn eerste ferme stappen op de fietsmarkt met de overname van Gazelle. In de toekomst ziet het veel in elektrische fietsen. 70% van haar omzet wordt al door elektrische fietsen gerealiseerd.

Pon is een conglomeraat met €7,5 miljard omzet en 14000 werknemers, en van origine vooral actief in de automotive-sector, maar ook groot in de landbouw.