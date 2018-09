Mexicaanse peso weerstaat Trump

Trumps boodschap dat hij een muur tussen Mexico en de VS wil laten bouwen, hakte er eind vorig jaar hard in. Vooral toen hij duidelijk maakte dat het zuidelijke buurland voor de kosten moet opdraaien. De president schermde bovendien met extra importheffingen.

Met een plus van 11% in het eerste kwartaal heeft de peso het verlies vrijwel geheel goedgemaakt. Dit is vooral te danken aan een reeks renteverhogingen door de Mexicaanse centrale bank. Afgelopen week vond alweer de zesde in een jaar tijd plaats. De bank wil hiermee niet alleen de oplopende inflatie bestrijden, maar ook kapitaalvlucht tegengaan.