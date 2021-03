Wall Street: S&P-500 zakt weg richting rentebesluit Powell

De Dow Jones-index wint 30 punten, 0,1%. De Nasdaq zakt 1,3%. De brede S&P500 daalt 0,5%.

Overdag kwam het cijfer binnen uit de huizenmarkt, waaruit blijkt dat het aantal in aanbouw genomen woningen in februari met 10,3% is gedaald op jaarbasis.

Beleggers kijken verder vooral naar de rentes. De 10-jarige Amerikaanse staatslening loopt vandaag opnieuw op tot 1,668%. Dat is het hoogste punt in dertien maanden.

Inflatievrees

De markten vrezen versnelde stijging van de inflatie. Zij zoeken vanavond een antwoord van Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell hoe hij denkt dat de centrale banken de te snelle toename van inflatie eventueel kunnen beteugelen.

De verwachting is dat Powell het rentebesluit onaangeroerd laat. Maar nu de economie aantrekt, kunnen sommige bestuurders hun verwachting van een rentestijging naar voren halen. De consensus is dat de start dan halverwege 2023 is.

Volgens economen Bert Colijn en Carsten Brzeski van ING stijgt de inflatie in Europa dit jaar, maar is het onwaarchijnlijk dat die doorzet. In 2022 zal de inflatie onder 2% komen.

Voor de rentevergoeding van een Duitse 10-jarige staatsobligatie staat een stijging tot -0,289% op het bord. Als rentes stijgen, dalen de koersen of prijzen.

Dalende olieprijs

De euro blijft vlak bij $1,899. De goudprijs daalt 0,2% tot $1728 per troyounce (31,1 gram).

De olieprijzen dalen, het Amerikaanse energieinstituut IEA meldt in zijn verwachtingen dat, met alle voorraden, een verdere stijging van de olieprijs onmogelijk wordt. De vrees voor een nieuwe ’supercycle’ in olie wordt begrensd door te beperkte vraag vanuit bedrijven.

Chips onder vuur

Chipaandelen dalen. Smartphoneproducent Samsung waarschuwt voor een wereldwijd tekort aan chips, waardoor zijn lancering van nieuwe modellen in gevaar kan komen.

Farmacieaandelen staan onder druk. De Amerikaanse waakhond FTC gaat volgens media fusies- en overnames beperken en nauwgezetter volgen.

Zonnecellenmaker Plug Power daalt 19%.

Bij de aandelen stijgt moderetailer Land’s End met 7%. Het concern troeft met zijn winst en omzet de verwachtingen over afgelopen kwartaal af.

Softwarebeveiliger CrowdStrike koerst 6% hoger op een positievere vooruitblik voor de markt, bij een winst per aandeel van 13 dollarcent die 5 cent boven verwachting lag.

Taxi-app Uber daalt 2%. In het Verenigd Koninkrijk neemt het al zijn personeel in dienst als vast werknemers met bijkomende sociale lasten. Uber reageert op een rechtszaak waarin personeel dit wilde afdwingen.

Internetbedrijf Baidu zakt in het rood. Het gaat naar verwachting voor $3,1 miljard kapitaal ophalen in de markt via de beursnotering in Hongkong. De markt rekende op $3 miljard.

