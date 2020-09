ASMI versterkt winstreeks Damrak

De AEX-index noteerde rond 15.15 uur 1,8% in de plus op 562,5 punten. De Midkap-index ging 0,4% vooruit naar 809,7 punten.

Elders in Europa vlakte de ochtendwinst eveneens iets af. De FTSE 100-index in Londen steeg 1,3%. Britse huizenprijzen boekten de sterkste stijging sinds 2004. Barratt, de derde ontwikkelaar in het VK, voorziet meer groei. De beurzen van Frankfurt en Parijs dikten met 2% aan.

Financieel toezichthouder ESMA waarschuwde beleggers voor luchtbellen op de aandelenbeurzen.

Wall Street begon verdeeld: de Nasdaq raakte 0,5% kwijt, de Dow Jones steeg 0,5%, de S&P 500 werd 0,3% hoger gezet. Amerikaanse bedrijfsorders stegen in juli met 6,4%, de derde toename op rij.

Banenrapport en Beige Book centraal

Het werkgelegenheidscijfer voor het bedrijfsleven van loonstrookjesverwerker ADP domineerde op de agenda, met later het Beige Book van de Federal Reserve over de toestand van de economie. Dat augustus-banencijfer viel met een stijging tot 428.000 tegen: economen gepeild door Reuters rekenden op 950.000 banen.

„De forse stijging op de beurzen vandaag verrast, er is weinig groot nieuws. De volatiliteit is zeer fors”, aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital. „Aandelen zoals Philips die lang achterbleven worden opeens opgetild. Beleggers keren daarnaast, na een tijdje met lagere aandeelkoersen voor techfondsen, terug naar de winnaars in de sector zoals ASML.”

ECB praat euro omlaag

De afkoeling van de euro na opmerkingen van ECB-hoofdeconoom Philip Lane werkte positief door op het Damrak. Lane zei dat een sterke euro ’een belangrijke factor’ is. Dat kreeg gevolgen: een sterke euro drukt de inflatie, wat doorgaans slecht is voor Europese exportbedrijven. „Daarmee hintte hij op meer stimuleringsmaatregelen door de ECB”, zo verklaart Simon Wiersma, investment manager bij ING de beweging.

Na het aantikken van de $1,20 een dag eerder zakte de Europese munt 0,3%, tot onder deze grens naar $1,1876.

„De verkoop van de euro zou wel eens van voorbijgaande aard kunnen zijn”, nuanceert Ranko Berich van valutahandelaar Monex Europe. Een zwakkere euro paste bij het ECB-beleid onder Mario Draghi, naast lage rentes. „Nu de rentes al een dieptepunt hebben bereikt, is het onduidelijk hoeveel meer eurozwakte de centrale bank zal kunnen stimuleren met verdere beleidsversoepeling”, waarschuwt Berich.

Een lagere euro is goed voor de Nederlandse export. Brancheclub Evofenedex meldde dat het ingezette herstel in augustus evenwel niet heeft doorgezet.

In de obligatiemarkt probeerde de Nederlandse staat tussen de €3,5 miljard en €6,5 miljard op te halen.

Brentolie kostte $45,60 per vat, bij 0,2% winst. Bitcoin daalde onder $12.000, en verloor nog eens 2,2% bij $11.750.

Philips en ASML aan kop

Bovenaan in de AEX koersten chipfondsen. ASMI kreeg er 5% bij. De koers van ASML liep 3,5% op. Staalmaker ArcelorMittal won 3,2%.

Philips zwakte iets af bij een vooruitgang van 2,9%. Het zorgtechologieconcern raakte in trek bij beleggers na de verkoopdruk bij de start van de week.

In de AEX koerste Unilever 2,1% hoger. De melding van de producent van levensmiddelen en schoonmaakproducten €1 miljard te investeren om de uitstoot van broeikasgassen in het productieproces te verminderen, werd goed ontvangen.

Adyen en Prosus werden 1,5% respectievelijk 0,7% meer waard. Beide techbedrijven zullen een plek krijgen in de Euro Stoxx 50, een graadmeter van de meest toonaangevende Europese beursfondsen.

ING (+0,5%) was het meest verhandelde aandeel, gevolgd door Shell (+0,3%).

Onderin koerste Galapagos (-0,9%), Aegon en ASR raakten rond 0,3% kwijt, ABN Amro verloor een fractie.

PostNL leidt Midkap

Midkapper PostNL steeg 3,3%. Chiptoeleverancier Besi volgde met 2,7% toename.

Boskalis dikte 1% aan. De baggeraar liet weten orders te hebben gekregen in Schotland en Turkije.

Air France KLM daalde in de achterhoede met 1,6%. Reuters meldde dat Virgin Atlantics reddingsplan tegen £1.2 miljard steun heeft gekregen van een Britse rechter.

AScX-fonds Vastned leverde 0,2% in. De topman bij het vastgoedfonds vertrekt eind van dit jaar.

Het kleine zorgvastgoedfonds Aedifica won 5%, analisten van KBC en Degroof Petercam noemden de gemelde prestaties boven verwachting.

