Unilever houdt zich staande in coronatijd

,,Onze werknemers hebben nu de hoogste prioriteit en we hebben snel gehandeld om voor hun veiligheid te zorgen en het behoud van banen en inkomens te garanderen”, zegt topman Alan Jope. ,,We kunnen aan onze leveringen voldoen en onze fabrieken draaien gewoon door. We gaan de capaciteit verhogen waar dat momenteel het meest nodig is: de hygiëneproducten en voedsel.”

Unilever behaalde in de ontwikkelde landen van een groei van 2,8%, terwijl de opkomende markten een daling lieten zien van 1,8%.

In China had Unilever vooral last van de lockdown en zag het vooral de ijs- en foodverkoop dalen. In India had het voedingsmiddelenconcern last van de economische groeivertraging en de lockdown die eind maart werd afgekondigd vanwege het coronavirus. In Latijns-Amerika behaalde Unilever wel een groei van 4,9%.

De hoogste groei met 2,4% was terug te zien bij de divisie Home Care. Unilever spreekt vooral van een toename van de vraag naar schoonmaakproducten zoals Cif en bleekmiddelen.

In de divisie Food & Refreshments daalden de verkopen met 1,7%. Er was vooral minder vraag naar ijs in Europa, Turkije en Latijns-Amerika vanwege de lockdown-maatregelen die genomen zijn tijdens de coronacrisis.