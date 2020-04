Unilever-topman: consument hoeft niet bang te zijn

,,Alle 221 fabrieken wereldwijd draaien momenteel op een capaciteit van 85 procent dus er wordt meer dan genoeg geproduceerd. Mensen hoeven echt niet bang te zijn dat er grote tekorten ontstaan”, aldus Jope.

,,Bovendien doen we er alles aan om de veiligheid en gezondheid van onze werknemers te garanderen. Zieke mensen blijven thuis en krijgen begeleiding. Verder behouden we alle banen en garanderen we de inkomens.”

Paniek

In Nederland ontstond aan het begin van de coronacrisis grote paniek onder consumenten wat leidde tot hamstergedrag in drogisterijen en supermarkten. De situatie is nu gestabiliseerd, terwijl er nog steeds veel vraag is naar bijvoorbeeld handzeepjes en schoonmaakproducten. ,,We hebben de afgelopen tijd productierecords gebroken als het gaat om dit soort producten. We verwachten dat de vraag ook de komende maanden doorzet”, aldus Jope.

Gevolgen

Volgens Unilever-topman is het van groot belang hoe de coronacrisis zich verder ontwikkelt en wat de macro-economische gevolgen zijn. ,,Daar komt bij hoe het consumentengedrag zich ontwikkelt, we zien nu al veranderingen en verschuivingen in koopgedrag.”

Jope verwacht dat het nog lang gaat duren voordat consumenten weer massaal uit eten gaan en het leven van voor de crisis weer op niveau komt. ,,Veel horeca zijn gesloten, de straten zijn leeg en toeristen blijven weg. In sommige landen zoals India is sprake van een totale lockdown. Dat heeft bijvoorbeeld effect op de verkoop van ijs. Ongeveer 70 procent van onze verkopen vinden in het tweede en derde kwartaal plaats. Dat zal nu niet lukken als mensen in veel landen nog binnen moeten blijven."

Koken

De topman ziet wel een toename in de verkoop van kookproducten. ,,Het gaat om allerlei ingrediënten, noodless en lang houdbare producten. Steeds meer mensen koken thuis, dus daar zien we een toename.”

Unilever heeft ondanks de uitbraak van het coronavirus een redelijk stabiel eerste kwartaal achter de rug. Het concern behaalde een omzet van €12,4 miljard, een groei van 0,2% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Unilever schrapt zijn vooruitzichten voor de rest van het jaar vanwege de coronacrisis. Jope zei eerder dit jaar nog een groei van tussen de 3 en 4% te verwachten.