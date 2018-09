Tandprothetici slepen VGZ voor de rechter

Het gaat om een behandeling waarbij een kunstgebit op implantaten wordt geplaatst. „In brieven stelt VGZ dat een tandprotheticus deze behandeling niet mag uitvoeren. Het is ons een raadsel waarom”, zegt Marnix de Romph, directeur van ONT. „Dit is bij uitstek een behandeling die onder het specialisme van de tandprotheticus valt, dat is ook wettelijk vastgelegd.”

VGZ zegt de behandeling wel te vergoeden als deze wordt uitgevoerd door een tandprotheticus, maar daar is een verwijzing van de tandarts voor nodig. „Wij vinden regie van de tandarts belangrijk bij dit soort behandelingen”, aldus een woordvoerder.

Volgens ONT heeft de zeventigjarige patiënt een verwijzing van de tandarts. De man uit Kerkrade kan zich niet goed verplaatsen en wordt door zijn tandprotheticus thuis behandeld. „Om die reden heeft hij gekozen voor een zorgpolis met vrije artsenkeuze van VGZ”, aldus De Romph.

De zaak dient begin volgend jaar bij de rechtbank Arnhem.