HP Inc plukt vruchten van nieuwe structuur

HP kwam met zijn prognoses bij de publicatie van de resultaten over het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar. De onderneming zette in het slotkwartaal een omzet in de boeken van 15,4 miljard dollar in de boeken. Twee derde van de opbrengsten kwamen voor rekening van Personal Systems, waar onder meer pc's, notebooks en desktops toe behoren.

Bij de printertak was sprake van een omzetdaling van 6 procent tot bijna 5 miljard dollar. Het bedrijf kampt onder meer met tegenwind in China en sommige Europese markten.

HP heeft nog altijd kopieermachinefabrikant Xerox achter zich aan. Onlangs wees HP een ongevraagd overnamebod af, maar daar laat dat bedrijf het niet bij zitten. Xerox richt zich in een nieuwe poging direct tot de aandeelhouders van HP.