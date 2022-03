Premium Het beste van De Telegraaf

Column: achterdocht pensioenspaarder bij overstap naar nieuw stelsel

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

De pensioenwereld kampt met een vertrouwenscrisis. Ouderen krijgen niet het pensioen waarop ze hadden gehoopt. Jongeren vragen zich af of er straks nog wel geld voor hen is. En de groep ertussenin wacht met angst en beven af of zij niet gemangeld worden bij de overstap naar een nieuw pensioenstelsel.