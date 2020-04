Chef-koks zetten zich in voor zorg

Hij had voor een mooi initiatief voor Eindhovense zorgmedewerkers de hulp nodig van de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. Zij kennen elkaar uit de tijd dat de restaurateur zich in 1996 met zijn vrouw Meriam in het mooie Brabantse dorp St.-Oedenrode wilde vestigen. Jorritsma was toen gemeentesecretaris en bemiddelde namens de gemeente bij de aankoop van het monumentale pand in het centrum. „Een goed restaurant is de beste reclame die het dorp ons kan wensen. Het zet ons op de kaart”, was de toenmalige uitspraak van Jorritsma die voor zijn burgemeesterschap van de lichtstad commissaris van de koning in Friesland was.

Samen met mede-initiatiefnemer Simon de Wit van Oriental Green House in Eindhoven ging Wollerich op zoek gegaan naar sponsoren en collega’s om te helpen maaltijden te verzorgen. Deze keer niet voor de medewerkers van de ziekenhuizen maar voor de medewerkers van de zorginstellingen. „Ook deze mensen maken zware tijden mee. Veel bewoners zijn ziek en ook deze medewerkers staan zonder bescherming aan de frontlinie om de ouderen te verzorgen. Na een dag hard werken is het heerlijk om een gratis maaltijd mee naar huis te nemen om zo de spaarzame tijd met het gezin door te brengen en niet te hoeven koken”, vertelt het tweetal.

„In onze branche zit in deze tijd bijna iedereen helaas noodgedwongen thuis, terwijl ze liever van betekenis willen zijn in deze bizarre tijden. Ik heb vol enthousiasme goede collega’s bereid gevonden om belangeloos mee te werken”, vult Wollerich aan. Het gaat om Dick Middelweerd van De Treeswijkhoeve (**), Rob van der Veeken van De Karpendonkse Hoeve (*) en Yuri Wiesen van Wiesen (*). Zij geven met De Wit en Wollerich het project vorm. Via www.wesupportyourcare. nl. kunnen donoren zich melden, „want die hebben we hard nodig.”

De producten komen via de Sligro, terwijl het Eindhovense bedrijf voor wereldwijde schoonmaakmachines I-Teamglobal via eigenaar Frank van de Ven binnen het bedrijf een grote keuken beschikbaar heeft gesteld om in tien dagen 3000 maaltijden te verzorgen. De gemeente Eindhoven heeft ook een flinke bijdrage geleverd voor het verzorgen van 500 maaltijden.