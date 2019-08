'Lagere opening Wall Street verwacht'

New York - De aandelenbeurzen in New York staan woensdag naar verwachting voor een lagere opening, vooral als gevolg van handelsvrees. Beleggers nemen hun toevlucht tot veilige havens ten koste van investeringen in aandelen. De rente op dertigjarige Amerikaanse staatsleningen schommelt rond het laagste niveau ooit. Renteverlagingen in Nieuw-Zeeland en India versterken de zorgen die leven over wereldwijde economische ontwikkelingen.