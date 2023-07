Philips schroeft omzet en winst omhoog

Philips heeft de afgelopen jaren te maken gehad met grote problemen in het krijgen van onderdelen voor de apparaten die het verkoopt. Vandaag meldt het dat het nu beter lukt om orders daadwerkelijk te vervullen. Het aantal nieuwe orders nam 8% af, volgens Philips omdat de opdrachten dat vorig jaar werd ingeboekt erg hoog was.

Over de afhandeling van de problemen met de apneu-apparaten en longmachines bracht het concern geen nieuws naar buiten. Over heel 2023 denkt Philips nu zo’n 5% meer om te zetten dan vorig jaar en uit te komen op een marge van hoog in de enkelcijferige percentages. Maar dat is buiten eventuele extra lasten die het nog te verstouwen kan krijgen wegens sancties en maatregelen van Amerikaanse autoriteiten vanwege de apneu-kwestie. Duidelijkheid over schadeclaims van Amerikaanse gebruikers wordt pas volgend jaar verwacht.

De resultaten waren beter dan analisten hadden voorzien. Zij rekenden gemiddeld op een omzet van €4,35 miljard bij een vergelijkbare omzetgroei van 6,3% op jaarbasis. De aangepaste bedrijfswinst kwam uit op €453 miljoen stevig hoger uit dan de voorziene €394 miljoen, wat neerkomt op een winstmarge van 10,1% op de behaalde omzet. De nettowinst kwam uit op €74 miljoen waar analisten een plus van €61 miljoen hadden voorspeld.

Ontslagen

Sinds de huidige ceo Roy Jakobs in oktober aantrad zijn er twee ontslagrondes aangekondigd, die tot 2025 in totaal 10.000 banen zullen kosten. Van de 7000 die dit jaar moeten worden geschrapt, zijn er inmiddels 6600 verdwenen, meldt het bedrijf vandaag.