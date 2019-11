VEON niet meer onder verscherpt toezicht in VS

In februari 2016 bereikte Vimpelcom, het voormalige VEON, een schikking ter waarde van 795 miljoen dollar met de Amerikaanse autoriteiten in een zaak rond omkoping. Een van de onderdelen van die regeling was dat VEON werd onderworpen aan verscherpt toezicht op het naleven van de regels in ruil voor het uitstellen van vervolging. Bestuursvoorzitter Ursula Burns van VEON sprak van een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf.

