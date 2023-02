’Voorschot energie veelal niet verlaagd ondanks prijsplafond’

De groep huishoudens die een veel lager voorschotbedrag betaalde als gevolg van het prijsplafond, bleef dus beperkt. De overheid ging er echter vanuit dat de meeste huishoudens hierdoor een korting zouden krijgen op hun energierekening.

Maar bijna zeven op de tien huishoudens betaalden precies hetzelfde bedrag als in december. Wel nemen de onderzoekers van ING daarbij een slag om de arm. Zo zou het kunnen zijn dat het voorschotbedrag in de loop van de maand alsnog is aangepast.

Twee groepen

De groep mensen die wel een ander bedrag zijn gaan betalen, is opgedeeld in twee ongeveer even grote groepen: 16 procent van de huishoudens is meer gaan betalen, 16 procent juist minder. Het lagere voorschotbedrag is het gevolg van het prijsplafond, waarbij het energiebedrijven is gelukt om het tarief in januari aan te passen. Het hogere voorschotbedrag geldt volgens ING onder meer voor huishoudens van wie hun vaste energiecontract is afgelopen. Zij betaalden voorheen een relatief laag tarief.

Huishoudens betalen sinds dit jaar 1,45 euro voor een kubieke meter gas en 40 cent voor een kilowattuur stroom. Die prijzen gelden voor gasverbruik tot 1200 kuub en stroomverbruik tot 2900 kWh. Deze korting wordt betaald door de overheid. Wie meer energie verbruikt, betaalt het tarief uit het energiecontract.