’Pensioenfondsen kunnen dierenleed verminderen’

De tien fondsen beleggen in 22 bedrijven met ’grote dierenwelzijnsrisico’s’. Naast producenten van bio-industrievlees zoals het Amerikaanse Tyson Foods en fastfoodketens zoals McDonald’s vallen hier ook supermarktketens zoals Ahold Delhaize onder. Van de €3,4 miljard is de helft afkomst van ABP en ruim een vijfde van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Van vier pensioenfondsen is het bedrag niet bekend.

„Ahold Delhaize schiet internationaal ernstig tekort op het terrein van dierenwelzijn, met de grootschalige verkoop van vlees van plofkippen en van varkens die hun hele leven opgesloten hebben gezeten. Binnen het concern presteert Albert Heijn in Nederland relatief goed, maar Jumbo toont met vleeskippen meer leiderschap”, meldt Verdonk.

Erg teleurgesteld is hij in McDonald’s. „Dit bedrijf had eerder een beter duurzaamheidsimago dan enkele concurrenten, mede omdat het stopte met legbatterijen. Maar verdere stappen zijn uitgebleven, terwijl bijvoorbeeld KFC zich onlangs in diverse Europese landen committeerde aan verbeteringen voor dierenwelzijn.”

Verdonk roept de pensioenfondsen niet zozeer op hun aandelen in de dieronvriendelijke bedrijven van de hand te doen. „We hebben liever dat ze als eigenaar de dialoog zoeken en eisen op tafel leggen om het dierenwelzijn te verbeteren. Wij willen hen hierbij graag helpen en hebben een aantal verbeterpunten opgesteld die binnen een bepaalde tijdshorizon vrij ambitieus maar haalbaar zijn.”