Unilever schaft mogelijk coronavaccins voor arme landen aan

„Stel je voor dat we in landen waar we 200.000 vaccins kopen, 100.000 doses doneren en de rest gebruiken voor onze medewerkers en hun gezinnen”, aldus Jope tijdens de Reuters Next-conferentie. Hij gaf verder geen details.

In zijn algemeenheid wilde hij wel kwijt dat Unilever zijn personeel sterk aanbeveelt om zich te laten inenten als het vaccin voor hen beschikbaar is. „We willen er zeker van zijn dat er binnen het bedrijf geen aarzeling bestaat”, zo zei de topman.

De maker van Dove-zeep, Lipton-thee en Ben & Jerry’s-ijs zou volgens hem er alles aan doen om vaccins beschikbaar te stellen aan zijn werknemers, maar wel op een principiële manier. Zo zou Jope niet willen dat het personeel voorrang krijgt op medische hulpverleners of kwetsbare mensen.

Voor werknemers die het vaccin weigeren, worden mogelijk sneltesten gebruikt om werkplekken veilig te houden. „We zullen geen vaccins verplichten voor wie dan ook. Wij geloven niet dat dit juist is”, aldus Jope.

De kantoormedewerkers van Unilever zullen in het lopende kwartaal grotendeels vanuit huis werken en vervolgens overgaan op een hybride model waarbij de medewerkers hun tijd verdelen over kantoor en huis. Jope denkt niet dat in de toekomst weer wordt teruggegaan naar de „ouderwetse” situatie waarbij vijf dagen per week op kantoor wordt gewerkt. Unilever test later dit jaar met een vierdaagse werkweek.