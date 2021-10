Premium Het beste van De Telegraaf

’Eerst huur betalen, dan bekijken’ Hoge kamernood zet deur open voor oplichter

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Oplichters lokken woningzoekers vaak met foto’s van huurhuizen die ze gewoon ergens op internet hebben gevonden. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Hoe hoger de kamernood, hoe meer oplichters op de loer liggen. Via internet worden woningzoekers verleid om huur over te maken zonder een bezichtiging vooraf. De woning bestaat vaak niet eens, waarschuwt de Fraudehelpdesk in een nieuwe campagne tegen zulke praktijken.