Honderden extra restaurants naar Thuisbezorgd.nl

Dat bevestigt een woordvoerder van moederbedrijf Just Eat Takeaway na berichten van horeca-ondernemers.

Sneller dan normaal

Takeaway heeft gewoonlijk vijf dagen nodig om menukaarten in te voeren en de gegevens van nieuwe restaurants waar het mee samenwerkt te controleren bij onder andere de Kamer van Koophandel, maar zegt nu te willen opschalen om dat sneller te doen, ook al werkt vrijwel iedereen thuis.

Woordvoerder Joris Wilton weerspreekt daarbij geluiden dat thuisbezorgingen van maaltijden binnenkort mogelijk ook verboden worden. „In Italië kan dat ook nog steeds, het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk.”

"Verbod op thuisbezorgen zeer onwaarschijnlijk"

Het bedrijf heeft naar eigen zeggen nog wel genoeg bezorgers in de grote steden, ’al zijn we altijd op zoek naar nieuwe bezorgers.’ Wilton: „We redden het wel, in een stad als Utrecht zijn bijvoorbeeld veel studenten, en die hebben nu ineens veel meer vrije tijd.”

Takeaway voorziet nog geen materiële positieve of negatieve impact op de omzet, maar kan niet inschatten of dat de komende dagen verandert.

Profiteren

Het aandeel Just Eat Takeaway heeft redelijk stand gehouden in de uitverkoop op het Damrak, en staat maandagmiddag zelfs in de plus. Nederland is één van de meest volwassen en winstgevende markten voor het bedrijf, beleggers anticiperen erop dat Just Eat Takeaway kan profiteren van de coronacrisis.