Recordjaar voor ASML door chiptekorten

ASML boekte vorig jaar een nettowinst van €5,9 miljard. Dat was €3,6 miljard een jaar eerder.

Vanwege de tekorten aan halfgeleiders zijn grote chipproducenten enorme investeringen aan het doen om de productiecapaciteit te vergroten en daar profiteert ASML van. In een toelichting spreekt topman Peter Wennink dan ook van een „sterk jaar van groei in een dynamische omgeving.”

Volgens ASML is de vraag naar zijn systemen groter dan de eigen productiecapaciteit. Klanten vragen zelfs om chipmachines al te leveren voor ze volledig getest zijn.

ASML is erg succesvol met de verkoop van zijn hypermoderne EUV-machines. Met die zeer gespecialiseerde machines kunnen veel kleinere en krachtigere halfgeleiders worden gemaakt. De apparaten kosten meer dan €100 miljoen en zijn zo groot als een bus. Daarvan werden er vorig jaar 42 stuks afgeleverd. Het bedrijf levert ook minder geavanceerde machines voor processors en geheugenchips en ondersteunende diensten zoals software-updates om bestaande machines efficiënter te maken.

Brand

De onderneming uit Veldhoven zei verder niet te verwachten dat een recente brand bij een vestiging in Berlijn dit jaar een grote impact op de productie van chipmachines zal hebben. Door de brand begin deze maand werd de productie van onderdelen voor zijn EUV-machines geraakt.

Het in de AEX-index genoteerde ASML is van plan een dividend uit te keren van €5,50 per aandeel over 2021. Dat is een verdubbeling van het dividend ten opzichte van 2020.

"ASML zet alle zeilen bij"

Dit vindt DFT-verslaggever Wouter van Bergen:

„De cijfers van ASML laten zien hoe het bedrijf alle zeilen bijzet om aan de enorme vraag naar zijn machines te voldoen. Over het afgelopen drie maanden groeide de omzet met 17% sinds een jaar eerder, terwijl in het huidige kwartaal voor €2 miljard aan apparaten die ASML levert nog niet in de cijfers zal worden meegenomen, omdat finale testprocedures worden uitgesteld. Op die manier kan de klant de machines sneller in gebruik nemen om aan de schreeuwende vraag naar chips te voldoen.”

