Import hybride en stekkerauto’s groeit fors

In 2022 zijn er volgens het CBS bijna 19.000 volledig elektrische auto’s geïmporteerd, bijna zeven keer zo veel als in 2019. Bij de plug-in hybride auto’s is de import met 24.000 zelfs veertien keer zo groot als in 2019.

Zowel autobedrijven als particulieren importeren personenauto’s uit het buitenland, waarvan een groot deel uit Azië. Ruim 80% van de geïmporteerde auto’s was daarbij jonger dan tien jaar en iets meer dan de helft was jonger dan vijf jaar.

De sterke toename van het aantal geïmporteerde EV’s en hybrides komt volgens branchevereniging Bovag doordat de tweedehands markt voor met name EV’s nog in de kinderschoenen staat. „Deze cijfers benadrukken het belang van het stimuleren en subsidiëren van elektrische alternatieven. De vraag is er”, aldus een woordvoerder. „De enige manier om te investeren in een gezonde, betaalbare tweedehands markt in Nederland is door ook de vraag naar nieuwe EV’s verder aan te jagen.” De automarkt voor tweedehands personenauto’s was de afgelopen jaren oververhit. Drie jaar geleden lagen fabrieken stil vanwege corona. Daarna volgde een wereldwijd tekort aan chips. Ook de oorlog in Oekraïne zorgde voor een schaarste van materialen, waaronder zogenaamde kabelbomen die essentieel zijn voor het bundelen van elektrische bedradingen in auto’s.