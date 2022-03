Beursblog: hoop op diplomatieke oplossing zet AEX hoger

Financieel

Beursblog: hoop op diplomatieke oplossing zet ook Wall Street stevig hoger

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag met prachtige winsten gesloten. In Europa ging het nog beter. De AEX boekte met een plus van 4,8% de grootste vooruitgang in bijna twee jaar. Koopjesjagers doken op aandelen door hoop op een diplomatieke oplossing voor de oorlog in Oekraïne.