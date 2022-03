Beursblog: Shell en Prosus drukken op AEX

Premium Financieel

Vijftien kratten bier: Nederlanders slaan groot in in Duitsland

De prijzen aan de Nederlandse pomp lopen maar op en ook in de supermarkt moeten we steeds meer aftikken. In andere landen ligt de benzineprijs lager. Nederlanders gaan dan ook massaal hun tank vullen en boodschappen doen in het buitenland. „Het scheelt me €5 per krat als ik het hier koop.”