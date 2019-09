Italiaanse risico-obligatie opeens gewild

De combinatie van een hoge risicopremie en langdurig ruim monetair ECB-beleid maakt Italië staatsobligaties aantrekkelijk, stellen eurozone-econoom Apolline Menut en hoofd investeringen Alessandro Tentori.

In een notitie concluderen zij „niet verrast te zijn” als het aandeel van buitenlandse beleggers in de Italiaanse staatsschuld toeneemt.

AXA Investment Management constateert dat dit aandeel relatief laag is sinds de Europese schuldencrisis: ongeveer 30% van de Italiaanse obligaties is in handen van buitenlandse beleggers.

In Spanje ligt dat aandeel op 45%. Dat is een stijging afgezet tegen de 35% in 2012, en in Frankrijk en Duitsland ligt het aandeel respectievelijk op 52% en 60%.

Menut en Tentori zoeken de oorzaak in een combinatie van politieke onzekerheid en structurele zwakheden. Zo zucht het Italiaanse bankwezen nog steeds onder slechte leningen, hetgeen het stelsel fragiel maakt.

Liquide markt

Maar het land biedt een diepe en liquide markt die bovendien goed geïntegreerd is in de Europese markt.

De obligatiemarkt reageerde positief op de recente politieke gebeurtenissen in Italië: als gevolg van constructieve begrotingsgesprekken met Brussel en een wereldwijde zoektocht naar rendement, daalde de spread naar 150 basispunten, 100 punten lager dan het niveau van december 2018.

Nadat de Italiaanse economie eind 2018 in een recessie terechtkwam, verraste de economie licht in opwaartse richting in de eerste helft van 2019, aldus AXA. De bbp-groei liet een vlakke in plaats van een neerwaartse lijn zien.

De AXA-specialisten verwachten bovendien dat een nieuwe monetaire verruiming door de Europese Centrale Bank en een meer EU-vriendelijke houding door de nieuwe regering de financiële omstandigheden in Italië verbeteren.

Afnemende rentelasten

Menut en Tentori constateren daarnaast dat de cijfers over het Italiaanse begrotingsbeleid positief waren.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2018 was Italië in het eerste kwartaal van 2019 minder geld kwijt aan rentes op overheidsschuld en stegen de belastinginkomsten door een economische versnelling.

De AXA-specialisten wijzen wel op risico’s. Zo ontstijgt het Italiaanse begrotingstekort in 2019 de met de EU afgesproken 2% van het bbp, naar 2,2%. Dat is wel 2-procentpunt lager dan de 2.4% overschrijding waarmee markten rekening hielden.

Een ander risico is de langdurige politieke instabiliteit die Italië kenmerkt. AXA IM verwacht hierin geen verandering, vooral omdat de nieuwe regering slechts een kleine meerderheid heeft.

De Italiaanse economie is voor een groot deel afhankelijk van de industrie, die op haar beurt weer een verhoogde blootstelling heeft aan de Duitse industrie. Deze sector toonde over het tweede kwartaal een krimp.