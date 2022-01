Shell-topman Van Beurden: voorlopig hogere prijzen energie bij extra import

„De aardgasprijzen die we vandaag in Noordwest-Europa zien, zijn extreem. Ik hoop dat de marktomstandigheden zullen verbeteren en meer stabiliteit en verlichting brengen. Maar er zal intelligent beleid en intelligente toepassing van dit beleid nodig zijn om het beter te krijgen”, stelt de voorman van het energiebedrijf in een interview op de eigen site.

„Sommige regeringen in Noordwest-Europa hebben de binnenlandse productie van aardgas aanzienlijk verminderd, maar de vraag blijft hoog. Dat is niet op korte termijn op te lossen door de binnenlandse productie te verhogen; het is onmogelijk die snel op te voeren”, aldus de topman van Shell. „Meer import en hogere prijzen om dat voor elkaar te krijgen, zullen nodig zijn om het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen.”

Bekijk ook: Shell belooft na vertrek investeringen in groene energie snel uit te breiden

Van Beurden zegt in het interview op de eigen site te hopen ’dat landen met oplopende importen het aanbod in de toekomst niet onnodig bemoeilijken’.

’Zeer verontrustend’

Regeringen moeten beseffen dat automobilistenbrandstof zullen blijven vragen. Kan dat door overheidsingrepen niet meer bij Shell, dan zullen zie die bij andere maatschappijen gaan kopen, aldus de topman van het bedrijf dat sinds dit jaar volledig Brits is geworden.

Shell zegt in 2022 van plan te zijn ’significant meer te investeren’ in de afvang en opslag van CO2. De rechterlijke uitspraak dat Shell zijn uitstoot drastisch moet ervaren ’voelde als een klap’, meldt Van Beurden, die de rechtszaak live volgde.

Hij noemt het ’het zeer verontrustend dat Shell als individueel bedrijf verantwoordelijk wordt gehouden voor hoe de wereld energie produceert en gebruikt’. Klimaatverandering is een maatschappelijk probleem, ’geen probleem dat een bedrijf in zijn eentje kan oplossen’, zegt hij. Van Beurden: „Het is ook zorgelijk dat de uitspraak zoveel bijval kreeg, alsof dit inderdaad de oplossing is die de samenleving nodig heeft.”