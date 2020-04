Nieuwe poging in tuin Het Loo

De groene contouren in de paleistuin, slechts een onderdeel van het paleispark, bestaan vooral uit buxus. Ⓒ FOTO AEROVISTA LUCHTFOTOGRAFIE

Destijd werd het hele paleis, dat door de jaren heen steeds was verbouwd, teruggebracht in oorspronkelijke staat. De tuin kon niet achterblijven. De destijds geplante 27 kilometer aan buxushagen bleek na 25 jaar echter aangetast door schimmel. In 2013 werd een groot deel vervangen voor plantjes die minder gevoelig zouden zijn en vervolgens streek de hongerige buxusmot neer.

Afgelopen vrijdag werden in de Koningstuin drie nieuwe buxussoorten aangeplant die resistent zouden zijn tegen de gevreesde schimmel en die minder last moeten hebben van de buxusmot. Inmiddels staan 17.000 van de totaal 300.000 plantjes in de grond. Als na een jaar blijkt dat ze het goed doen in de Koningstuin, dan worden de plantjes uitgezet door de hele museumtuin.