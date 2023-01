Premium Het beste van De Telegraaf

Column: wapen je tegen nieuwe Madoff of Bankman-Fried

Door Janneke Willemse

Megazwendelaar Bernard Madoff Ⓒ ANP / HH

Dit weekend keek ik de documentaire over Bernie Madoff op Netflix. Toen zijn jarenlange zwendel in 2009 bekend werd, was dat groot nieuws en een schok. Dit was een beleggingsexpert met een goede naam die niet alleen door particulieren, maar ook door veel professionals werd vertrouwd.