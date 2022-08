KLM kiest voor Stienen als rechterhand Rintel

Stienen (48) is momenteel verantwoordelijk voor de operatie op Schiphol, die de afgelopen maanden het toonbeeld van chaos was. Er zijn 200 man tekort in de grondafhandeling, waardoor vliegtuigen niet op tijd bij de gate staan en bagage achterblijft.

Vakbonden

Met Stienen kiest de raad van commissarissen voor een directeur met veel ervaring op de werkvloer en in het onderhandelingsspel met de vakbonden. Stienen werkt sinds 1998 bij KLM en was in het verleden onder meer personeelsmanager, de baas van het losstaande dochterbedrijf KLM Catering en was de laatste jaren werkzaam voor KLM op de luchthaven om de dagelijkse operatie aan te sturen.

Hij volgt René de Groot op, die piloot was voor zijn carrière in de bestuurskamer en ook bleef vliegen. Vincent van Hooff, die de functie tijdelijk waarnam, zit nu weer in de wachtkamer als hoofd van de vliegdienst. Met Stienen wil Rintel ’rust en stabiliteit’ in de operatie brengen. De nieuwe coo zegt zelf dat hij zijn benoeming een ’enorme eer’ vindt en dat hij trots is om de functie te vervullen.

Lange rijen

KLM staat voor meerdere uitdagingen in de komende tijd. De internationale reputatie van KLM is aan gort gegaan omdat Schiphol al vier maanden lang het toonbeeld is van lange rijen. Dit komt bovenop de uitdaging om 15% van de kosten te verlagen, zoals is geeist door het kabinet bij het leningenpakket dat KLM door de coronacrisis moest helpen. De luchtvaartmaatschappij heeft de afgelopen maanden loonsverhogingen uitgedeeld in verband met de hoge inflatie. Daarnaast wil het kabinet dat Schiphol krimpt, waar KLM grote schade van kan ondervinden. Dit kan ten koste gaan van routes en banen.