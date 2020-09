ING krijgt toegang tot gegevens van schadepost Agritrade

De geldschieters moeten accountgegevens vrijgeven rondom Agritrade, zoals klantnamen, bankafschriften en instructies voor overboekingen. De informatie die ING en de instellingen daarmee verkrijgen mag alleen maar gebruikt worden in gerechtelijke procedures, zo stelde de rechter.

De banken, naast ING ook bijvoorbeeld Malayan Banking, Mitsubishi UFJ Financial en Natixis, zijn voor veel geld het schip ingegaan met leningen aan Agritrade. Door de toegang tot de gegevens hopen ze nu geld te kunnen traceren, lokaliseren en terugvorderen.

Bekijk ook: Fraude bij Singaporees bedrijf Agritrade kost ING veel geld

Daarbij wordt gesproken van fraude bij Agritrade, omdat het bedrijf de eigen financiële positie te rooskleurig zou hebben voorgespiegeld bij het afsluiten van de kredieten. Ook zou het bedrijf hetzelfde onderpand hebben gebruikt om van meerdere banken financiering te krijgen. Voor de banken kan de schade door wanbetaling overigens oplopen tot zo'n 600 miljoen dollar, zo bleek eerder al. Volgens Bloomberg bedraagt de blootstelling van ING bijna 100 miljoen dollar.

Agritrade is onder meer actief in de palmolie- en kolenbranche. De onderneming bestaat al sinds 1979 maar is de laatste tijd in financiële problemen beland door ongunstige omstandigheden op de kolen- en oliemarkt.