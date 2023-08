Bedrijf achter 25 winkels Vero Moda, Vila en Pieces failliet

Volgens Hendriks gaat het om een typisch ’coronafaillissement’. De opgelopen schuld uit de periode dat de winkels dicht moesten, bleek te groot voor de franchisenemer. „Er is nog geprobeerd met de Belastingdienst tot een regeling te komen, maar daarvoor bleek het bedrijf niet voldoende geld in kas te hebben. Alle kosten gingen de afgelopen tijd ook omhoog.”

Nieuwe eigenaar

Doek Retail heeft 120 personeelsleden. Zij blijven voorlopig aan het werk. Hendriks hoopt binnen twee weken een nieuwe eigenaar voor de winkels te hebben. Alleen Vero Moda heeft al 49 winkels in Nederland.

In juni gingen modeketen Score en het bijbehorende spijkerbroekenmerk Chasin’ al failliet. Chasin’ maakt een doorstart. De toekomst van Score is nog onzeker. Op het moment van het faillissement hadden Score en Chasin’ ruim vijftig winkels in Nederland, een webwinkel en verkooppunten in andere winkels in het buitenland.