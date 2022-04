Nederlanders struinen naar tweedehands zonnepanelen

Sinds begin dit jaar werd er twee keer zoveel op Marktplaats gezocht naar warmtepompen en iets minder dan twee keer zoveel op zonnepanelen. Op zonnepanelen werd in het eerste kwartaal 35.000 keer gezocht en op warmtepompen 7000. Ook struinden anderhalf keer zoveel mensen Marktplaats af op zoek naar haardhout, maar liefst 60.000 keer in het afgelopen kwartaal.

Tweedehands meubels werden in 2021 ook flink veel meer verhandeld dan in het jaar ervoor. Op Marktplaats werden vorig jaar 3,9 miljoen meubels verhandeld en dat is 100.000 stuks meer dan het jaar ervoor. De vraag naar kasten, banken en bureaus was het grootst.

De categorie Huis en Inrichting werd maar liefst 2,2 miljard keer bekeken. Dat is een groei van 56 miljoen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Wat Nederlanders bezighoudt is vaak vrijwel direct terug te zien op de handelssite. Door de hoge inflatie, het aanhoudende grondstoffentekort, transportproblemen en de behoefte aan verduurzaming verwacht Marktplaats dit jaar daarom een voortzetting van deze trend.