Huizenprijzen in Haarlem en Zaanstreek sinds 2013 het hardst omhoog

In het derde kwartaal van 2022 lagen de prijzen in deze drie regio’s bijna 130% hoger dan eind 2013. Maar in het vierde kwartaal ging het hier juist het hardst omlaag, blijkt uit onderzoek naar de woningprijsindex van bestaande koopwoningen in veertig regio’s.

Delfzijl

In de loop van 2013 begon een langdurige stijging van de Nederlandse huizenprijzen Aanvankelijk ging deze ontwikkeling het snelst in de Randstad. Het traagst stegen de prijzen in Zeeuws-Vlaanderen, elders in Zeeland en de regio Delfzijl.

In het derde kwartaal van 2019 begon een tweede periode van prijsstijgingen waarvan het zwaartepunt juist buiten de Randstad lag. In deze periode stegen de huizenprijzen het sterkst in Delfzijl en omgeving , gevolgd door Zuidwest-Drenthe en Flevoland. In Groot-Amsterdam was de prijsstijging in deze periode het laagst. De tweede periode van prijsstijgingen eindigde in het derde kwartaal van 2022.

Volgens het CBS zijn de regionale ontwikkelingen op de woningmarkt goed terug te zien in een vergelijking tussen Groot-Amsterdam en Delfzijl en omgeving. Terwijl de prijzen in Groot-Amsterdam tusssen 2013 en medio 2019 met 71% stegen, bleef de stijging in Delfzijl beperkt tot 21%. Dat werd na 2019 deels ingehaald. In Groot-Amsterdam stegen de prijzen toen met 33%, in Delfzijl met 54%.